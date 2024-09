Plus Kastellaun HSG Kastellaun/Simmern ohne Korbion und Röckendorf im ersten Heimspiel der Saison Von Michael Bongard i Zum Haareraufen war der Saisonauftakt für die HSG Kastellaun/Simmern und Trainer Mirza Cehajic: Mit 24:30 zog die HSG bei Mülheim-Urmitz den Kürzeren. Das erste Heimspiel am Samstag (20 Uhr) wird auch schwer, der Vorjahresdritte Zweibrücken ist in Kastellaun zu Gast. Torwart Luca Korbion (grünes Trikot) wird nicht dabei sein. Er ist in Urlaub. Altmeister und Torwarttrainer Mario Percin (rechts) stellt sich zur Verfügung und unterstützt Keeper Maurice Lahm. Foto: Tobias Jenatschek Der Start ist mal völlig misslungen gewesen: Die HSG Kastellaun/Simmern verlor am ersten Spieltag im Rheinland-Duell der Handball-Regionalliga Südwest mit 24:30 bei HB Mülheim-Urmitz. Am Samstag (20 Uhr) steht in der Kastellauner IGS-Sporthalle das erste Heimspiel an: Mit dem Vorjahresdritten SG Zweibrücken kommt ein richtiger Brocken zur HSG. Lesezeit: 2 Minuten

Zweibrücken kam mit 4:8 Punkten in der Vorsaison ganz schlecht aus den Puschen, um nach dem 36:28-Kantersieg in Kastellaun richtig durchzustarten. In den 23 Spielen nach dem Sieg am siebten Spieltag in Kastellaun setzte es nur noch drei Niederlagen. Aus der Saison ging Zweibrücken mit acht Siege und einem Remis, ...