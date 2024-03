HSG Kastellaun/Simmern: Mangolds Schulter geht's besser – Schneider geht bald

Nächste schwierige Aufgabe für die etwas angeschlagene HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Oberliga: Nach dem 22:34 gegen den Zweiten Bingen gastiert der Tabellenelfte Kastellaun (20:22 Punkte) am Samstag (18 Uhr) bei der SG Zweibrücken (5. Platz/29:15 Punkte).

„Wie gegen Bingen hatten wir daheim gegen Zweibrücken auch keine Chance“, erinnert sich Kastellauns Trainer Mirza Cehajic an das 28:36 Ende Oktober: „Zweibrücken hatte nach der SG-Gründung am Anfang Pech mit Verletzungen, jetzt punkten sie aber gut.“ 11:3 Zähler holte die SG, die aus den beiden Oberligisten VTZ Saarpfalz und SV Zweibrücken vor der Saison entstand, nach Weihnachten.

Gut für Kastellaun: Der Schulter von Torjäger Julian Mangold geht es wieder besser, bei den jüngsten Niederlagen in Vallendar und gegen Bingen konnte Mangold gehandicapt kaum in Erscheinung treten. Kaum in Erscheinung trat bei Kastellaun bisher auch der junge Linkshänder Simon Schneider (kam im Januar 2022 aus Vallendar). Bei Cehajic kommt er nur auf wenig Einsatzzeit, deshalb wechselt der 20-Jährige in der neuen Saison zu Rheinlandligist HC Koblenz. bon