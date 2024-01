Jahresauftakt für die derzeit beste Hunsrücker Männermannschaft: Handball-Oberligist HSG Kastellaun/Simmern (11. Platz/14:16 Punkte) begrüßt am Sonntag um 17 Uhr in der IGS-Halle in Kastellaun den TV Offenbach (7. Platz/19:13 Punkte).