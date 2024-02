Ein Titelkandidat kommt am Samstag (20 Uhr) in die IGS-Sporthalle nach Kastellaun: Der Tabellenzweite SG Saulheim (29:7 Punkte) ist in der Handball-Oberliga beim Zehnten HSG Kastellaun/Simmern (16:18 Zähler) zum Siegen verdammt, um am Spitzenreiter VTV Mundenheim (32:4 Punkte) dranzubleiben.