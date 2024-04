Plus Kastellaun

HSG Kastellaun/Simmern: Cehajic hat „Angst“ vor dem Eckbachtal-Spiel

Von Michael Bongard

i Trainer Mirza Cehajic (links), Spielmacher Sasa Puljizovic (Mitte) und Co-Trainer Frank Röckendorf haben mit ihrer HSG Kastellaun/Simmern am heutigen Samstag (20 Uhr) in Kastellaun die HSG Eckbachtal zu Gast. Alles andere als ein Heimsieg gegen den Vorletzten wäre eine Überraschung. Foto: B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern ist als Tabellenelfter bei vier Absteigern in der 16 Teams umfassenden Handball-Oberliga vor dem 25. von 30 Spieltagen noch nicht ganz gerettet bei sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 13. Ein, vielleicht zwei Siege fehlen dem Aufsteiger noch, um ein weiteres Jahr Oberliga zu buchen. Da trifft es sich gut, dass es am Samstag (20 Uhr) in Kastellaun gegen den weit abgeschlagenen Vorletzten HSG Eckbachtal geht.