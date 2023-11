HSG Kastellaun in Budenheim: Kein Wiedersehen mit Patrick Hess

Der amtierende Vizemeister Sportfreunde Budenheim begrüßt am Sonntag um 18 Uhr in der Handball-Oberliga den Aufsteiger HSG Kastellaun/Simmern. Budenheim ist mit 11:3 Punkten trotz einiger Verletzungssorgen ordentlich gestartet und bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz Tabellenfünfter (Erster ist Bingen mit 16:2 Punkten). Kastellaun/Simmern rutschte nach drei Niederlagen in Folge auf Rang zehn mit 6:10 Punkten ab.