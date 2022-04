Fünftletzter Spieltag in der Handball-Oberliga – und die HSG Kastellaun/Simmern sowie die HSG Völklingen stehen bereits als Absteiger fest. Das Schlusslicht Kastellaun trifft am Samstag (19.30 Uhr) in der IGS-Sporthalle auf den punktgleichen Vorletzten Völklingen.