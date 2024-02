Die HSG Hunsrück strebt den dritten Sieg im dritten Spiel im Jahr 2024 in der Handball-Oberliga der Frauen an: Die Umsetzung dürfte im Heimspiel am Samstag in Kleinich eigentlich kein Problem werden, denn das abgeschlagene Schlusslicht TV Wörth (2:30 Punkte) gastiert beim Tabellensechsten aus Irmenach und Gösenroth (21:13 Punkte).