Plus Kleinich

HSG Hunsrück siegt, TuS Daun verliert: Meister-Party am 16. März in Sohren?

Von Michael Bongard

Lesezeit: 1 Minute

Die HSG Hunsrück kann am 16. März in Sohren beim Heimspiel gegen Rhein-Nette Andernach die Meisterschaft in der Handball-Rheinlandliga perfekt machen. Nach dem 29:19 (12:11) in Kleinich gegen den TV Welling fehlen den Irmenach/Gösenrothern (34:2 Punkte) nur noch zwei Siege am Samstag beim Vorletzten Römerwall und am 16. März gegen den Viertletzten Rhein-Nette, um vorzeitig – zwei Runden vor Schluss – den Titel feiern zu können.