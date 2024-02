HSG Hunsrück schaut mit Argusaugen nach Bad Ems: Fällt Vorentscheidung im Titelrennen?

Fällt am 16. von 22 Spieltagen in der Handball-Rheinlandliga die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen? Tabellenführer HSG Hunsrück (28:2 Punkte) wird mit Argusaugen auf das Verfolgerduell am Samstag (19.30 Uhr) zwischen dem Dritten TV Bad Ems (23:7 Punkte) und dem Zweiten TuS Daun (26:4 Zähler) blicken.