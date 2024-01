HSG Hunsrück kann schwache Heimbilanz ordentlich aufpolieren

5:9 Punkte – die Heimbilanz der HSG Hunsrück in der Handball-Oberliga der Frauen ist ganz schwach. Binnen einer Woche haben die Irmenach/Gösenrotherinnen (6. Platz/19:13 Punkte) nun aber die Chance, die Bilanz auszugleichen. Am Samstag (19.30 Uhr) ist der Tabellenviertletzte HSG Saarbrücken (11. Platz/8:24 Punkte) zu Gast. Am kommenden Samstag geht es in Kleinich gegen das abgeschlagene Schlusslicht TV Wörth (14. Platz/ 2:28 Zähler).