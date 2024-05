Plus Kleinich

HSG Hunsrück in der Aufstiegsrunde: Auftakt gegen den 44:0-Punkte-Meister aus der Pfalz

i Volle Konzentration auf die Aufstiegsrunde: Für die HSG Hunsrück um Trainer Dejan Dobardzijev geht es ab Samstag um den Aufstieg in die Oberliga. Am ersten Spieltag haben die Irmenach/Gösenrother in Kleinich den Pfalzmeister Dudenhofen/Schifferstadt zu Gast. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Auf geht's in die Woche der Wahrheit für die HSG Hunsrück: Der Rheinlandmeister startet am Samstag (20 Uhr) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle in die Aufstiegsrunde zur Handball-Oberliga, die in der kommenden Saison in Regionalliga Südwest umgetauft wird. Zu Gast bei den Irmenach/Gösenrothern ist der makellose Pfalzmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt.