HSG Hunsrück gewinnt Spitzenspiel: Geburtstagskind Stürmer ist von Daun nicht zu stoppen

10 Spiele, 20:0 Punkte – die HSG Hunsrück hat durch den 30:26-Heimsieg vor 260 Zuschauern in Kleinich gegen den TuS Daun ihren Vorsprung in der Handball-Rheinlandliga auf vier Punkte auf die einzigen Verfolger Daun und Bad Ems ausgebaut. Gewinnen die Irmenach/Gösenrother auch ihren beiden Auswärtsspiele am Samstag in Bad Ems und am 16. Dezember in Bitburg, dann dürfte schon vor Weihnachten mehr als eine Vorentscheidung im Titelrennen gefallen sein.