Die HSG Hunsrück hat in der Handball-Oberliga der Frauen den vierten Auswärtssieg in Folge eingefahren: Die Irmenach/Gösenrotherinnen gewannen bei der FSG Bodenheim in Gonsenheim mit 26:21 (11:12) und bleiben mit 11:7 Punkten als Sechster an der Spitzengruppe dran.