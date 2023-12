Drei Siege hintereinander haben den Oberliga-Handballerinnen der HSG Hunsrück Auftrieb gegeben. Oder, wie es Trainer Maouia ben Maouia sagt: „Wir sind jetzt in Schwung.“ Den wollen sie ins Heimspiel am Samstagabend (18 Uhr) in Kleinich gegen die TSG Haßloch mitnehmen. Ausbremsen könnten das neben dem Gegner eine kleine Krankheitswelle.