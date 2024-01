Der TuS Holzheim hat seinen Rollenwechsel in der hessischen Handball-Landesliga Mitte längst vollzogen. Das spürt auch Trainer Dominik Jung. „Jeder Gegner ist gegen uns ganz besonders motiviert und spielt befreit auf“, beschreibt der Garbenheimer die „Last“ des Tabellenführers. So lange seine Mannschaft am Ende obenauf ist, dürfte es für den TuS-Coach zweitrangig sein, wie sehr sich der Herausforder die Hörner abstößt. Am Samstagabend schnupperte die dritte Welle der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen im Diezer Sportzentrum an einem Punktgewinn, aber mit dem 34:33 (20:18)-Heimsieg der Rot-Schwarzen behielten diese auch im 14. Anlauf ihre weiße Weste. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, haben meiner Meinung nach das Spiel aber verdient gewonnen“, schilderte Jung kurz nach dem Schlusssignal seine Eindrücke der Partie gegen seinen Heimatverein.