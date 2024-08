Holzheim testet Ligakonkurrenten – Donnerstag gegen Kleenheim, Samstag gegen Hüttenbergs U23

Unweigerlich näher rückt der mit Spannung erwartete Start der Punktrunde in der Regionalliga Hessen für die Handballer des TuS Holzheim. Bevor es am Samstag, 14. September, zur recht ungewohnten Anwurfzeit von 18 Uhr, gegen die SG Bruchköbel wieder in der vierhöchsten Spielklasse rund geht, absolvieren die Ardecker noch drei hochkarätige Tests gegen Klassenkonkurrenten, die weitere Aufschlüsse über die Form des Landesliga-Meisters geben werden.

Los geht's bereits am Donnerstagabend ab 20 Uhr im Diezer Sportzentrum am Wasserwäldchen gegen die HSG Kleenheim-Langgöns, ehe der TuS am Samstag im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung seine Mannschaft den Fans vorstellt und ab 19 Uhr gegen die U23 des Zweitligisten TV Hüttenberg antritt. Die „Generalprobe“ absolvieren die Rot-Schwarzen dann am Samstag, 7. September, ab 18 Uhr bei der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim.

Unterdessen wurde Kreisläufer Laurin Moos nach der schockierenden Diagnose Kreuzbandriss im mittelhessischen Ehringshausen im dortigen Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus operiert. „Der Eingriff ist gut verlaufen. Laurin richtet bereits den Blick nach vorne“, ließ Trainer Dominik Jung wissen. stn