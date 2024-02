Plus Weibern/Mendig „Hermi“ Häring kommt im Sommer: Mendigs Trainerduo beginnt ihre Abschiedstour in Vallendar – Weibern auswärts In der Handball-Verbandsliga Ost muss der TuS Grün-Weiß Mendig beim Zweiten HV Vallendar II antreten. Auch Primus Weibern spielt auswärts und steht dabei vor einer unbequemen Aufgabe. Von Harry Traubenkraut

HSG Horchheim/Lahnstein - TuS Weibern (Sa., 19.30 Uhr). Auch wenn die Schützlinge von Trainer Tobias Arenz das Hinspiel am Ende noch klar mit 27:21 für sich entschieden, so ist die Aufgabe in der Sporthalle an der Erbenstraße kein Selbstläufer. In deren kleiner Halle haben sich schon viele Gästeteams schwergetan, auch ...