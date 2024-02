Wer hat hier eigentlich ein Heimspiel? Am Sonntag (16 Uhr) hat die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler im Kellerduell der Handball-Rheinlandliga mit der HSG Römerwall zwar Heimrecht, muss aber eine halbstündige Anfahrt auf die andere Rheinseite unternehmen, während einige Römerwaller zu Fuß zum Auswärtsspiel kommen können. Normalerweise richten die Römerwaller ihre Heimspiele in der Römerwallhalle in Rheinbrohl aus.