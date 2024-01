Heimsieg eingetütet: HSG Hunsrück gelingt Teil eins des Vorhabens in der Frauen-Oberliga

Mit zwei Heimsiegen binnen einer Woche will die HSG Hunsrück ihre bis dato überschaubare Heimbilanz von 5:9 Punkten in der Handball-Oberliga der Frauen aufpolieren. Teil eins des Vorhabens ist gelungen: Das kaum gefährdete 34:29 (22:17) gegen den Aufsteiger und Viertletzten HSG Saarbrücken in Sohren war dafür die halbe Miete, gegen das abgeschlagene Schlusslicht TV Wörth kann am Samstag in Kleinich daraus eine Ganze gemacht werden.