Koblenz HC Koblenz will sich für die Bundesliga qualifizieren – B-Jugend mit großen Zielen Darko Maric, Trainer des HC Koblenz. (RZ-Archivfoto) Foto: Thomas Frey Das Projekt Bundesliga-Qualifikation rückt näher für die B-Jugend-Handballer des HC Koblenz.

Intensiv bereitet sich die Mannschaft derzeit auf den steinigen Weg vor, auf dem am Samstag, 18. Mai, der erste Schritt erfolgt. In der ersten Qualifikationsrunde der rheinland-pfälzisch/saarländischen Qualifikation bekommt es das Team von Trainer Darko Maric in Saarlouis mit drei starken Gegnern zu tun. Aus dem Vierer-Feld, zu dem neben ...