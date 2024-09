HC Koblenz will Favoritenrolle gerecht werden – Bendorf spielt im Hunsrück, HB-Reserve in Urmitz

An den beiden Torhütern Leonhard Klein (links) und Sven Weber lag es nicht, dass der HC Koblenz am ersten Spieltag der Oberliga Rheinland in Sohren beim Meister HSG Hunsrück eine 22:25-Niederlage kassierte. Vor allem Klein hielt großartig und wehrte gleich fünf Siebenmeter ab. Am heutigen Samstag (17 Uhr) steht für den HC Koblenz in Moselweiß das erste Heimspiel gegen die HSV Rhein-Nette Andernach an. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter