Plus Bad Ems Hansi Schmidts Maßnahmen verfehlen Wirkung – TV Bad Ems feiert 32:20-Heimsieg gegen Mülheim-Urmitz II Hansi Schmidt zog alle Register, doch keine der getroffenen Maßnahmen des erfahrenen Trainers der fruchteten an diesem Abend. Zu gut präsentierte sich der TV Bad Ems, der der bis dahin nach Punkten gleichauf liegenden Oberliga-Reserve deutlich mit 32:20 (16:8) das Nachsehen gab und Platz drei im rheinländischen Oberhaus festigte. Von Stefan Nink

Diverse Abwehrsysteme, einfache oder doppelte Manndeckung, siebter Feldspieler: Schmidt konnte taktisch anordnen, was immer er wollte, es ändert nichts an der Dominanz der Einheimischen, die im Duell zweier mit vielen Grünschnäbeln auflaufenden Mannschaften in der Silberauhalle nach ausgeglichener Anfangsphase den Hut auf hatten und die Vereinigten aus Mülheim und Urmitz ...