Plus Mendig

Handball-Verbandsliga: Mendiger wollen ihre Heimstärke untermauern

Von Harry Traubenkraut

Für die Handballer des TuS Grün-Weiß Mendig war der Auswärtssieg in Bendorf gleichbedeutend mit dem Klettern auf Rang drei in der Tabelle der Verbandsliga Ost. Im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den HC Koblenz II wollen die Vulkanstädter diesen Platz durch einen Erfolg im Idealfall verteidigen.