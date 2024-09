Handball-Oberliga: Top-Spiel wirft Schatten voraus, aber der Hunsrück-Coach warnt – Kastellaun II auswärts

Am ersten Spieltag beim Heimsieg gegen den HC Koblenz verletzte sich Luca Schneider (in Schwarz) am Kinn, nun hat es den Kreisläufer der HSG Hunsrück erkältungstechnisch erwischt. Sein Einsatz am Samstag (19.30 Uhr) beim Gastspiel in Welling ist fraglich. Die Koblenzer um den Ex-Irmenacher Kris Juenemann (links) haben am Sonntag (17 Uhr) Heimrecht gegen die HSG Kastellaun/Simmern II in Moselweiß. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter