Sie spielen zwar nicht in derselben Liga, an diesem Wochenende aber dennoch in derselben Halle: In der Schulsporthalle in Güls treffen am Samstag zunächst die Landesliga-Handballer der DJK Betzdorf auf den HC Koblenz III, ehe direkt im Anschluss der SSV 95 Wissen gegen die Zweitvertretung der Hausherren sein nächstes Kellerduell in der Verbandsliga bestreitet.