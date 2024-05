Plus Bad Sobernheim

Gelungener Autakt des Felketurniers: Viel Gewusel und tolle Stimmung

Von Tina Paare

i Die weibliche E-Jugend des HSV Sobernheim (schwarze Shirts) – im Duell mit der TG Eltville – war eines von 103 Teams, die zum Auftakt des Felketurniers am Ball waren. Foto: Klaus Castor

Die Wetterprognosen hatten nichts Gutes erahnen lassen. Anhaltender Regen war für den ersten Tag des Felketurniers vorhergesagt worden. Auch am Eröffnungstag schweifte der Blick immer wieder gen Himmel. Doch der Wettergott meinte es gut mit dem HSV Sobernheim und seinen Gästen. Nachdem es in der Nacht kräftig geregnet hatte, zeigte sich am Donnerstag sogar stellenweise die Sonne, und so konnten die jungen Handballer pünktlich und wie geplant in den Turniertag starten.