Nicht nur in der Handball-Rheinlandliga, aber auch dort, stellt sich die Frage, wie die Spieler durch die „fünfte Jahreszeit“ gekommen sind. Die Antwort darauf können die Teams des HC Koblenz und der HSG Römerwall, deren Trainer auf möglichst gute Kader hoffen, am Samstagabend beim Aufeinandertreffen in der Beatushalle in Koblenz-Moselweiß geben, wo das Spiel um 19 Uhr angepfiffen wird.