Plus Wissen

Gastspiel bei Bendorf II weckt gute Erinnerungen – Wissen ist diesmal aber klarer Außenseiter

Von Andreas Hundhammer

Vier Mal bietet sich dem SSV 95 Wissen in der Handball-Verbandsliga Ost noch die Möglichkeit, die inzwischen 13 Spiele andauernde Niederlagenserie (darunter der Nichtantritt in Bassenheim) zu beenden, ehe es für die Siegstädter voraussichtlich wieder eine Klasse tiefer weitergeht. Apropos Erfolgserlebnis, apropos Landesliga – dahin gehend weckt das Auswärtsspiel bei der Turnerschaft Bendorf II am Samstag (19 Uhr) bei den Wissenern Erinnerungen.