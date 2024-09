Plus Kastellaun

Für die HSG Kastellaun/Simmern geht nach Dansenberg auf den „Handball-Betzenberg“

Die beste Fußballmannschaft in Kaiserslautern ist der 1. FCK. Das beste Handballteam in der „Pfalz-Metropole“ ist der TuS Dansenberg, der seine Heimat unweit (ein Kilometer entfernt) vom Fußballtempel Betzenberg hat. Und die Layenberger Sporthalle mit ihrem Parkett ist auch ein schönes Pflaster. Dort ist am Samstag (20 Uhr) in der Regionalliga Südwest die HSG Kastellaun/Simmern zu Gast.