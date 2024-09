Plus Simmern Frauen-Oberliga: Die Trainer Puljizovic und Hübner haben ein gutes Gefühl Von Michael Bongard i Das Oberliga-Team der HSG Hunsrück II in der Saison 2024/25: (stehend, von links) Trainer Florian Hübner, Janne Bolz, Sophia Hahn, Lucy Albright, Merle Fink, Selina Kessler, Luisa Bach sowie (sitzend, von links) Frieda Wagner, Louisa Bottlender, Ann-Kathrin Krüger, Celine Faller, Lisa Johann und Tina Schirokich. Es fehlen: Maren Bach, Nele Schmidt, Amelie Ludorf, Fabienne Schell und Anne Kalle. Foto: Andreas Weber Startschuss auch in der Handball-Oberliga Rheinland der Frauen: Die HSG Kastellaun/Simmern und die HSG Hunsrück II beginnen die Runde mit Heimspielen gegen das Top-Duo der vergangenen Saison. Lesezeit: 2 Minuten

HSG Hunsrück II - HC Koblenz (Sa., 17.30 Uhr, in Sohren). Die Irmenach/Gösenrother Reserve, in der Vorsaison Sechster, darf sich direkt mit dem Vizemeister messen. Der neue Trainer Florian Hübner ist nach zehn Jahren zurück an alter Wirkungsstätte, von 2008 bis 2014 hatte er die Gösenrotherinnen trainiert, ehe es 2014 ...