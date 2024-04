Plus Engers Frauen der SF Neustadt/Wied brauchen Sieg und Glück Von Tim Hammer Am Samstag endet für die Handballerinnen der SF Neustadt/Wied und des TV Engers die Rheinlandligasaison 2023/2024. Lesezeit: 2 Minuten

SF Neustadt/Wied - TuS Daun (Sa., 19 Uhr, in St. Katharinen). Die Handballerinnen der SF Neustadt müssen in ihrem letzten Saisonspiel im Kampf gegen den Abstieg am Sonntag auf Schützenhilfe aus Trier hoffen, um den Abstieg aus der Rheinlandliga noch verhindern zu können. Durch den direkten Vergleich (Neustadt gewann sein ...