Vor noch nicht einmal einem Jahr pfefferte Steffen Fäth noch im Trikot des HC Erlangen den Torhütern in der Handball-Bundesliga die Bälle um die Ohren, inzwischen tut er das für seinen Heimatverein HSG Goldstein/Schwanheim in der Bezirksoberliga. Am Sonntagabend lernte die zweite Welle des TuS Holzheim die Qualitäten des ehemaligen Nationalspielers kennen. Felix Lotz im Tor der Rot-Schwarzen war bei elf ansatzlosen Würfen des Rückraumspielers chancenlos. „Goldstein zeigte eine Machtdemonstration“, kommentierte Holzheims Trainer Johannes Schuster die 25:43 (12:21)-Niederlage gegen den Landesliga-Absteiger.