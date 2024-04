Plus Neuwied

Erstes Remis für den TV Engers in dieser Saison: Trainerin Akbulut kritisiert „Standhandball“

Von Tim Hammer

Die Handballerinnen des TV Engers haben in der Rheinlandliga am 21. Spieltag erstmals in dieser Saison unentschieden gespielt. Anders als vor der Partie erhofft, gab es gegen die HSG Hunsrück II im letzten Heimspiel der Saison 2023/2024 für den TVE nur ein 23:23 (14:11). Zuvor standen 13 Siege und sieben Niederlagen in der erfreulichen Engerser Bilanz.