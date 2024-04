Plus Diez/Holzheim

Erster Matchball: TuS Holzheim kann Traum in Linden erfüllen

i Da geht's lang, Männer: Ganz Holzheim hängt an den Lippen von TuS-Trainer Dominik Jung und kann es kaum erwarten, bis das Meisterstück tatsächlich vollbracht ist. Ob schon am Samstagabend gegen 21 Uhr die große Sause steigen kann? Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

In beeindrucken-der Manier pflügen die Handballer des TuS Holzheim in dieser Saison durch die Landesliga Mitte: Bei aktuell unfassbar anmutenden 43:1 Zählern ist es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann die Ardecker die Rückkehr in die vierhöchste Spielklasse in trockene Tücher wickeln. Am Samstagabend sind sie Rot-Schwarzen ab 19.45 Uhr beim Tabellenneunten HSG Linden zu Gast. Sollten sie den ersten Matchball verwandeln, würde sich der Traum, der noch zu Beginn dieser Spielzeit als unmöglich anzusehen war, tatsächlich erfüllen und die Sieben von Trainer Dominik Jung und Betreuer-Urgestein Bernd Dietrich schriebe ein neues Erfolgs-Kapitel in der Historie des Traditionsvereins aus der kleinen Gemeinde an der Aar, der seit Jahrzehnten im angrenzenden Hessen seine sportliche Heimat hat.