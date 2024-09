Enke wieder Trainer und Spieler – HSG Sinzig beginnt mit Heimspiel in Remagen

Nach seiner Achillessehnenverletzung ist Daniel Enke (am Ball) zum Saisonbeginn in der Handball-Verbandsliga auch als Spieler wieder einsatzfähig. Der Trainer der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler empfängt mit seinem Team in der Remagener Rheinhalle die TS Bendorf II. Foto: Vollrath