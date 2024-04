Plus Birkenfeld

Eine wichtige Auszeit von Coach Rozycki: HSG Birkenfeld bejubelt vierten Sieg in Folge

Von Sina Ternis

i Symbolbild Foto: dpa

Mit dem vierten Sieg in Folge sind die SaarlandligaHandballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach auf Rang fünf in der Tabelle geklettert. Die Mannschaft von Coach Martin Rozycki besiegte die HSG Fraulautern/Überherrn am Ende deutlich mit 33:27 (17:16).