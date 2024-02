Plus Kleinich Ein typisches Derby: HSG Hunsrück schlägt Verfolger TV Bassenheim mit 26:24 Einen Verfolger auf Distanz gehalten: In der Handball-Oberliga der Frauen schlug die HSG Hunsrück in Kleinich den Rheinland-Rivalen TV Bassenheim mit 26:24 (15:13). Die Irmenach/Gösenrotherinnen festigten mit dem Sieg Rang sechs bei jetzt 25:15 Punkten, der Siebte Bassenheim hat nun 22:18 Zähler auf dem Konto. Von Sascha Wetzlar

In einer holprigen Partie mit einer Fülle an technischen Fehlern zählte für HSG-Coach Maouia ben Maouia am Ende nur das Ergebnis: „Wichtig sind nur die zwei Punkte“, meinte der gebürtige Tunesier: „Beide Seiten wollten es besonders gut machen, aber es war kein gutes Spiel – der typische Derby-Effekt.“ Laure hat sehr ...