Plus Vallendar Ein Auftakt nach Maß für Vallendar – HVV erreicht gegen Eckbachtal Saisonbestwerte Zum Auftakt in die Rückrunde der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hat der HV Vallendar gleich einmal ein paar Saisonbestwerte geliefert. Der 44:19 (22:10)-Heimerfolg gegen die HSG Eckbachtal vor 200 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg war der höchste Saisonerfolg. Von Lutz Klattenberg

Dabei erzielte der HVV die meisten Tore, kassierte die wenigsten Tore und kreierte so den größten Abstand in einer Partie im bisherigen Saisonverlauf. Ein klassischer Auftakt nach Maß also. „Das kann man sicherlich so sagen. Eine wirklich gute Partie von uns. Am Sieg bestand nie ein Zweifel“, bilanzierte Coach Veit ...