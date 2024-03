Plus Engers

Dunya Mohebzada trifft 13 Mal: TV Engers besiegt HSC Schweich mit jugendlichem Elan

Von Tim Hammer

Die Handballerinnen des TV Engers haben in eigener Halle einen standesgemäßen 33:20 (17:12)-Pflichtsieg gegen den Tabellenvorletzten HSC Schweich gefeiert. Herausragende Akteurin bei Engers an diesem torreichen Abend war Dunya Mohebzada, die sich 13 Mal in die Torschützenliste eintragen durfte.