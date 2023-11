Duell Letzter gegen Vorletzer: HSG Römerwall empfängt HSG Sinzig mit zwei Rückkehrern

Die Handballer der HSG Römerwall treten am Samstagabend in der Rheinlandliga zum Kellerduell gegen die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler an (19 Uhr, Römerwallhalle in Rheinbrohl). Nach dem ersten Saisonsieg gegen den HC Koblenz (27:25) vor drei Wochen mussten die Römerwaller am vergangenen Wochenende gegen die Reserve der HSG Kastellaun-Simmern erneut eine Niederlage einstecken (29:34).