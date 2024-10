Plus Nieder-Olm

Dritter Sieg in Folge: HSG Kastellaun/Simmern klettert auf Rang vier

Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest auf Tabellenrang vier (8:4 Punkte) verbessert: Kastellaun/Simmern gewann beim Null-Punkte-Schlusslicht TV Nieder-Olm mit 33:21 (15:11) und ist gerüstet für den Rheinland-Kracher am Samstag (20 Uhr) in der IGS-Halle gegen den makellosen Tabellenführer HV Vallendar.