Plus Kreis Bad Kreuznach Domaschenko nimmt das Schlusslicht ernst: HSG Nahe-Glan will Nierstein schlagen und auf Überholspur bleiben Die HSG Nahe-Glan tastet sich langsam an die oberen Tabellenplätze der handball-Rheinhessenliga heran. Noch einen Punkt Rückstand hat der Fünfte auf den vor ihm rangierenden HC Gonsenheim, drei sind es gegenüber dem drittplatzierten TV Bodenheim. Von Gert Adolphi

Auch wenn es am Wochenende noch nicht mit einem weiteren Überholvorgang klappen sollte, weil auch die Konkurrenten punkten können, sollten die Handballer aus Kirn und Meisenheim am Samstag, 19 Uhr, den nächsten Sieg einfahren, denn sie treten bei Schlusslicht TV Nierstein an. Die Begegnung findet allerdings in Bodenheim statt, da ...