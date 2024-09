DJK dreht Halbzeitrückstand in gut besuchter Molzberghalle: Betzdorf ringt Wissen im engen Derby nieder

Knappes Lokalduell: Max Walterschen (am Ball) und der SSV Wissen waren im Derby bei der DJK Betzdorf lange oben auf. Am Ende stellten sich die jungen DJK-Spieler (von links: Luca Weitz, Martin Remhof, Maximilian Burghaus) vor einer stattlichen Kulisse aber mehr und mehr in den Weg. Die Hausherren siegten zum Auftakt in die Bezirksoberliga knapp mit einem Tor Unterschied. Foto: Manfred Böhmer/balu