Plus Wissen/Betzdorf DJK Betzdorf winkt die Vizemeisterschaft – Wissen muss personell „zaubern“ Von Andreas Hundhammer Die Verbandsliga-Handballer des SSV 95 Wissen und die der DJK Betzdorf in der Landesliga sind an diesem Wochenende letztmals in dieser Saison gemeinsam im Einsatz – was daran liegt, dass Letztere die Runde bereits beenden. Lesezeit: 2 Minuten

Verbandsliga SSV 95 Wissen – HV Vallendar II (Sa., 19 Uhr). So nah dran an einem Erfolgserlebnis wie am vergangenen Samstagabend, waren die Wissener seit Anfang Oktober nicht, als sie in Mendig bei ihrem dritten Saisonspiel die Punkte teilten (23:23). Danach sah es auch zuletzt in Bendorf aus, ehe ein allerletzter Wurfversuch ...