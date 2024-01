Plus Wissen/Betzdorf Diskussion um Spielstand bringt Wissen im Kellerduell endgültig raus – Betzdorf enttäuscht auf ganzer Linie Die Verbandsliga-Handballer des SSV 95 Wissen und die der DJK Betzdorf in der Landesliga waren am Wochenende wieder im Einsatz. Von Andreas Hundhammer

Verbandsliga SSV 95 Wissen – TuS Grün-Weiß Mendig 28:29 (14:13). „Es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe, in dem am Ende die glücklichere oder vielleicht auch abgezocktere Mannschaft gewonnen hat“, fasste SSV-Trainer Steffen Schmidt das Kellerduell zusammen. In einem engen Hin und Her, in dem sich bis dato kein Team mal um ...