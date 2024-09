Plus Simmern

Diesmal Glück in letzter Sekunde: Kastellauns Torhüterin pariert Siebenmeter bei Comeback

Am ersten Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland der Frauen hatte die HSG Kastellaun beim 21:22 gegen Welling das entscheidende Gegentor per Siebenmeter mit der Schlusssirene kassiert, am zweiten Spieltag war es andersrum: Gastgeber Schweich verwarf in letzter Sekunde einen Siebenmeter, die Kastellaun/Simnernerinnen gewannen 20:19.