Plus Andernach Diese Niederlage macht Sinzig zuversichtlich – HSG schlägt sich gegen Primus tapfer Am Ende stand die erwartete Heimniederlage der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler gegen Rheinlandligaspitzenreiter HSG Hunsrück, aber auch die Zufriedenheit beim Schlusslicht über eine vernünftige Leistung. Von Lutz Klattenberg

Die zweite Halbzeit gestalteten die Handballer von Rhein und Ahr beim 31:38 (13:20) ausgeglichen. Mit dem TV Bitburg hat bisher nur eine Mannschaft in 14 Partien mehr Treffer gegen den Klassenprimus erzielt. Die HSG hatte in Andernach, wohin sie nach Wasserschaden in der Remagener Rheinhalle kurzfristig ausweichen musste, richtig stark ...