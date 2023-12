Plus Kleinich Die Trainersuche beginnt: Dobardzijev hört nach der Saison bei der HSG Hunsrück auf Die HSG Hunsrück muss sich im Männerbereich nach der Saison einen neuen Trainer suchen: Der derzeitige Coach des Tabellenführers der Handball-Rheinlandliga, Dejan Dobardzijev, gab bekannt, dass er die Irmenach/Gösenrother im Sommer und dann nach drei Jahren verlassen wird. Von Michael Bongard

Dass der 47-jährige serbische Ex-Profi, der früher in Österreich, Norwegen, Ungarn, Libanon und in der 2. Bundesliga bei Saarlouis spielte, seine Entscheidung nach der ersten Saisonniederlage am Samstag beim 24:32 beim TV Bitburg verkündet hat, hatte nichts mit der Pleite zum Rückrundenauftakt in der Eifel zu tun. „Niederlagen gehören zum Sport ...