Plus Idar-Oberstein Die Personaldecke ist wieder einmal dünn: Obere-Nahe-Frauen wollen in Wittlich unter 30 Gegentoren bleiben Für die Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe steht am Sonntag (17 Uhr) das zweite Spiel des Jahres an. Nachdem das Team von Coach Yannik Zühlsdorf beim 14:37 in Neustadt vor allem aufgrund der dünnen Spielerdecke chancenlos war, hat sich die Situation vor dem Gastspiel bei der Reserve der HSG Wittlich nicht wirklich verbessert. Von Sina Ternis

Auswärtsspiele bleiben schwierig für den derzeitigen Tabellenletzten, der zusätzlich zu den verletzten und kranken Spielerinnen in solchen Fällen meist auch aus familiären Gründen auf Akteurinnen verzichten muss. So auch in Wittlich, wo die HSG wieder in dünner Besetzung wird antreten müssen. Hinspiel ging an die HSG Obere Nahe Eine Partie hat das ...